Dumka News: सफलता : डॉक्टर के घर हुए चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा

Dumka News: दुमका के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने डॉ. नारायण हांसदा के घर से सामानों की चोरी के 24 घंटे के अंदर दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों को भी बरामद कर लिया है। चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी सहित कई सामान चुराए थे।

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। दुमका के मुफस्सिल थाना अन्तर्गत रानीडिण्डा स्थित डॉ. नारायण हांसदा के नवर्निमित मकान से सामानों की चोरी होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस टीम ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने दोनों युवकों की निशानदेही पर चोरी की गई सामानों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को केन्द्रीय कारा भी भेज दिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि 28 जुलाई की रात में डॉ. नारायण हांसदा के नवनिर्मित में चोरी हो गई थी। बदमाशों ने डॉक्टर के मकान से डेल कम्पनी के लैपटॉप, कम्प्यूटर, सीपीयू, इंवटर, बैट्री, कूलर, फ्रीजर, दो एलईडी टीवी सहित कई सामानों ने चोरी कर ली थी। इस मामले में डॉक्टर ने थाने में लिखित आवेदन दिया।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दुमका के द्वारा कांड को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दिलीप खलखो के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा चोरी गई समानों के साथ दो अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के घर से चोरी गई समानों को बरामद भी कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों बदमाश चोरी के सामानों को खपाने की फिराक में था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार करते हुए सामानों को बरामद कर लिया। इस चोरी की घटना में अन्य के भी संलप्तिता है। उन्होंने बताया कि घर से नगद राशि की चोरी नहीं हुई है। डॉक्टर के दुमका शहर में भी मकान है। रानीडिंडा में नए मकान बनाए गए है। अभी मकान में लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। सामानों को कमरों में लगाया जा रहा था। इसी बीच चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। सभी सामानों की बरामदगी हो गई है। एक भी सामानों को बदमाश बेच नहीं पाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त घर से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपी

पिन्टू हांसदा (24) पिता मानवेल हांसदा, रानीडिण्डा, थाना- मुफ्फसिल जिला- दुमका

सुधीर हांसदा (19) पिता बाबुसोल हांसदा, रानीडिण्डा, थाना- मुफ्फसिल जिला- दुमका

बरामद समानों की विवरणी इनटैक्स कम्पनी का सफेद रंग का कूलर

सैमसंग कम्पनी के सिलव्र रंग ग्रे रंग का फ्रिजर

रेडमी कम्पनी का दो पीस एलईडी टीवी

डेल कम्पनी का एक लैपटॉप

एक एलजी कम्पनी का एवं एक अन्य कम्पनी का सीपीयू टूटा हुआ

एक पीस एक्साइड कम्पनी का बैटरी,इंवटर सहित अन्य सामान

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी व अन्य

एसडीपीओ दिलीप खलखो, मुफस्सिल थाना प्रभारी जगन्नाथ धान, दिग्घी ओपी थाना प्रभारी बाजो रजक, पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मेरीबीना किस्कू, सहायक अवर निरीक्षक मुस्ताक आलम सहित अन्य शामिल थे।