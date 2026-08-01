Dumka News: दुमका जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। दुमका जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषितदुमका जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषितदुमका जिला कांग्रेस कमेटी की नई का
Dumka News: जिला कांग्रेस भवन में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्यामल किशोर सिंह और जिलाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस द्वारा अनुमोदित दुमका जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तृत जानकारी दी गई। नई कमेटी में जिलाध्यक्ष स्टीफन मरांडी के अलावा उपाध्यक्ष पद पर राजा मरांडी, मनोज अंबष्ट, शमशाद अंसारी, मजीद अंसारी, सुबोध कुमार पंडा, अरविंद कुमार, राम दिवस जयसवाल, मार्शल मरांडी, चंद्र शेखर यादव और तोबियस मुर्मू को जिम्मेदारी दी गई है।
नई समिति के महासचिव
महासचिव पद पर महबूब आलम, युगल किशोर सिंह, राजीव जयसवाल, सागेन मुर्मू, शहरोज शेख, छवि बागची, विजय कुमार मरांडी, जोसफ टुडू, एलिजाबेथ मरांडी, सुबोध कुमार मंडल, सीताराम मंडल, धनी राम बास्की, बसंती मुर्मू, मतीन अंसारी, महादेव यादव और विनोद यादव सहित 22 लोगों को मनोनीत किया गया है।
सचिव पद पर नियुक्ति
वहीं सचिव पद पर खुर्शीद आलम, प्रीतम मंडल, अनवर अंसारी, सरयू राणा, पुरुषोत्तम सिंह, विनोद यादव, श्रीपति यादव, दीपक अग्रवाल, जितेंद्र पाल, प्रभात कुमार जयसवाल, विवेक कुमार मंडल, संदीप हांसदा, पोरेस सोरेन, पॉल हांसदा, चंदू सोरेन, अंजन दास, सदानंद यादव, रोहित कुमार दरवे, मेंशल टुडू, कालीदास हेंब्रम, बगान मरांडी, कंचन मुर्मू, माइकल टुडू, सरिता हेंब्रम, प्रेम मरांडी, सुकोल मुर्मू, गोल्डी दास उर्फ जितेंद्र दास केडिया, पुनती लाल टुडू, जयकांत मंडल, कन्हाई रजक और संजय कुमार दास को स्थान मिला है।
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