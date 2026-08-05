Dumka News: डॉन बॉस्को स्कूल ने जीता अंडर-19 फुटबॉल खिताब

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। सीआईसीएसई के द्वारा जोनल अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संत जोसेफ स्कूल जमुआ गिरिडीह में कराया गया। इसमें एनईएलसी डॉन बॉस्को स्कूल दुमका की टीम ने कोच सह उप-प्राचार्य बरुन कुमार और टीम मैनेजर मोहम्मद इमरान के नेतृत्व में हिस्सा लिया।

सेमीफाइनल में कप्तान अभिषेक सोरेन और उपकप्तान देवीचंद हेम्ब्रॉम के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक किस्कु के 2 गोल और ओलिवर के 1 गोल की बदौलत डॉन बॉस्को स्कूल दुमका ने कार्मेल स्कूल मधुपुर को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

फाइनल में विजय

फाइनल में भी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। डॉन बॉस्को ने मरुअस्थली विद्यापीठ को 2-0 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ टीम का चयन रीजनल लेवल के लिए भी हो गया है। रीजनल प्रतियोगिता का आयोजन इसी माह पूर्णिया में होगा। इसी उपलक्ष्य में डॉन बॉस्को स्कूल दुमका में प्राचार्या नेली एस. टुडू ने सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्या ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ हमें खेल सहित हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में उप-प्राचार्य बरुन कुमार, एचआर आनंद वत्स, मोहम्मद इमरान, बास्किनाथ झा, सभी वर्ग के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यालय कर्मी मौजूद थे।