Dumka News: डॉन बॉस्को दुमका ने जीता फुटबॉल खिताब
Dumka News: दुमका। सीआईसीएसई द्वारा जोनल अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संत जोसेफ, जमुआ, गिरिडीह में कराया गया। इसमें एन.ई.एल.सी. डॉन बॉस्को की टीम ने कोच सह
Dumka News: दुमका। सीआईसीएसई द्वारा जोनल अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संत जोसेफ, जमुआ, गिरिडीह में कराया गया। इसमें एन.ई.एल.सी. डॉन बॉस्को की टीम ने कोच सह उप-प्राचार्य बरुन कुमार और टीम मैनेजर मोहम्मद इमरान के साथ हिस्सा लिया। सेमीफाइनल में कप्तान अभिषेक सोरेन और उपकप्तान देवीचंद हेम्ब्रॉम के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक किस्कु के 2 गोल और ओलिवर के 1 गोल की मदद से डॉन बॉस्को दुमका ने कार्मेल स्कूल मधुपुर को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भी टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा। डॉन बॉस्को ने मरुअस्थली विद्यापीठ को 2-0 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया।
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