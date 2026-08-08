Dumka News: हंसडीहा स्टेशन पहुंचे डीआरएम व सीनियर डीसीएम, यात्री सुविधाओं के विस्तार की घोषणा

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। हंसडीहा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता एवं सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं एवं भविष्य की विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सैलून से स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का विंडो निरीक्षण किया। वहीं सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने स्टेशन परिसर में पार्किंग व्यवस्था, प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम), उपस्थिति पंजी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फुट ओवरब्रिज पर धूप एवं बारिश से बचाव के लिए शेड लगाने, प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त शेड निर्माण कराने तथा कोच डिस्प्ले सिस्टम स्थापित करने की दिशा में जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई।