Dumka News: हंसडीहा स्टेशन पहुंचे डीआरएम व सीनियर डीसीएम, यात्री सुविधाओं के विस्तार की घोषणा
Dumka News: हंसडीहा रेलवे स्टेशन पर डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता एवं सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने फुट ओवरब्रिज पर शेड लगाने, प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त शेड बनाने और स्थानीय बाजार के विकास के निर्देश दिए।
Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। हंसडीहा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता एवं सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं एवं भविष्य की विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सैलून से स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का विंडो निरीक्षण किया। वहीं सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने स्टेशन परिसर में पार्किंग व्यवस्था, प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम), उपस्थिति पंजी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फुट ओवरब्रिज पर धूप एवं बारिश से बचाव के लिए शेड लगाने, प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त शेड निर्माण कराने तथा कोच डिस्प्ले सिस्टम स्थापित करने की दिशा में जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई।
सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने स्थानीय लोगों की मांगों को भी गंभीरता से लेते हुए भागलपुर ब्रांच लाइन के सीटीआई सुधांशु को स्टेशन परिसर के पार्किंग क्षेत्र के समीप लगभग दस दुकानों के विकास की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। प्रस्तावित दुकानों में भोजनालय, नाश्ता केंद्र, चाय स्टॉल, सैलून तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं की दुकानें शामिल होंगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। रेलवे की इस पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी देखी गई। निरीक्षण के दौरान भागलपुर ब्रांच लाइन ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार झा, स्टेशन अधीक्षक परमानंद प्रसाद, स्टेशन मास्टर मिथिलेश कुमार, पोर्टर सिकंदर मंडल, शुभम कुमार सहित अन्य रेलकर्मी उपस्थित थे।
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