Dumka News: भोजन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए : उपायुक्त

Dumka News: -उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश भोजन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नही

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों की उपस्थिति, आधार कार्ड निर्माण, मध्यान्ह भोजन, विद्यालय भवनों की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगस्त माह में जिन शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले के लगभग 73 प्रतिशत बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। उन्होंने शेष बच्चों का आधार कार्ड शीघ्र बनाते हुए इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए तथा इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालयों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालयों में निर्माणाधीन नए कक्षाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिरिक्त बेंच-डेस्क की आवश्यकता का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित को निर्देशित किया कि पिछले एक माह के दौरान विद्यालयों से संबंधित प्रकाशित शिकायतों एवं समाचारों की रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

शौचालयों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा विद्यालयों में निर्माणाधीन शौचालयों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाकर उसे शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार करने को कहा, जिसमें शिक्षा विभाग के स्वीकृत कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा पूर्णता की प्रगति का विवरण अंकित हो।

सुरक्षा और अतिरिक्त सुविधाओं का ध्यान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि यदि किसी विद्यालय की दीवार, छत अथवा भवन का कोई भाग जर्जर अथवा कमजोर स्थिति में दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते आवश्यक मरम्मत अथवा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कल्याण विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली साइकिलों का वितरण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

शिक्षकों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की घोषणा बैठक में उपायुक्त ने यह भी कहा कि उनके स्तर से प्रत्येक माह जिले के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय की स्वच्छता, स्पोकन इंग्लिश, शैक्षणिक गुणवत्ता तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

फोटो संख्या-05-बैठक करते उपायुक्त अभिजीत सिन्हा