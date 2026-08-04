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Dumka News: सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: सावन माह के पहले सोमवार को दुमका के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भक्त जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल लेकर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चलता रहा और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की। यह दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है।

Dumka News: सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। सावन माह के पहले सोमवार को दुमका के सभी शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल लेकर मंदिरों में पहुंचे और हर-हर महादेव, बोल बम के नारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। दुमका शहर के शिवपहाड़ शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कतारबद्ध होकर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने बाबा की पूजा-अर्चना किया। वहीं दुमका शहर में रसिकपुर, गोपाल मंदिर के शिवमंदिर, कुमारपाड़ा, धर्मस्थान, डंगालपाड़ा, गिलानपाड़ा, बांधपाड़ा शिव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भी सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी रहा।

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ग्रामीण इलाकों के जामा के सिरसानाथ, चुटोनाथ, काठीकुंड के दानीनाथ, सुम्मेश्वर नाथ तथा कुरूवा शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। वैसे तो सावन महीने का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवारी का विशेष महत्त्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने एवं पूजा-अर्चना करने से मनोवांछित फल ही प्राप्ति होती है। महिलाएं भी सावन माह की सोमवारी को व्रत रख कर और भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती है। कई श्रद्धालुओं ने नंगे पैर जल लेकर पैदल यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।शिव पहाड़ मंदिर में सुबह से ही पूजा-पाठ का दौर चला। धर्मस्थान शिव मंदिर और डंगालपाड़ा शिव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर समितियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। कई स्थानों पर शिव भक्तों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रशासन ने सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस कर्मी तैनात रहे।

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