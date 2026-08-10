Dumka News: मसलिया प्रखंड क्षेत्र के पलासी गांव निवासी चांदमुनि बास्की को है किसी रहनुमा का इंतजार

Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के हारोरायडीह पंचायत के पलासी गांव निवासी चांदमुनि बास्की एक मसीहा के इंतजार में है,जिससे कोई भी उनकी 9 वर्षीय बेटी प्रियंका सोरेन के इलाज कराने में मददगार बने। चांदमुनि ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इलाज की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में विधवा चांदमुनी बास्की ने बताया कि पुत्री प्रियंका सोरेन की जन्म के बाद चार महीना के उम्र से उसका सिर अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगा। तब तो उतना समझ में नहीं आया, सोचा उम्र बढ़ने के साथ साथ ठीक हो जाएगा। इसी बीच 2020 में पति सुनील सोरेन की मौत बीमारी से हो गई। पति की मौत के बाद वह बेसहारा हो गई। तीन बेटियों मंजू सोरेन उम्र 16,अंजू सोरेन उम्र 13 एवं छोटी बेटी प्रियंका 9 वर्ष की परवरिश के लिए वे मजदूरी करने लगी। कुछ रुपए का संचय करने पर स्थानीय स्तर पर सरकारी चिकित्सकों से इलाज कराई,ठीक नहीं हुई। तब चिकित्सक ने सलाह दिया कि बेटी प्रियंका को लेकर रांची रिम्स जाए। सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। चिकित्सक के सलाह के अनुसार अपने रिश्तेदार को साथ लेकर रांची रिम्स गई। वहां करीब एक महीने से ज्यादा समय तक रही। वहां के चिकित्सक ने बताया कि प्रियंका के सिर में पानी जम जाने के कारण सिर अस्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया है। सर्जरी से पानी निकालने के बाद भी सिर स्वाभाविक नहीं होगा। वहां राज्य से बाहर ले जाकर इलाज कराने की सलाह दी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोई मसीहा या एनजीओ के इंतजार में है। जिससे प्रियंका का सर्जरी के बाद स्वाभाविक जीवन जी सके। बेटी प्रियंका हेंब्रम सिर बहुत भारी होने के कारण चल भी नहीं पाती है। सरकार से प्राप्त व्हील चेयर पर बैठकर दिन में समय कटती है।