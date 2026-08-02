Dumka News: दो वाहनों की भीषण टक्कर, पांच कांवरिया घायल, दो हुए रेफर

Dumka News: देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर शनिवार को तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारा के समीप दो वाहनों की आमने सामनें हुई सीधी टक्कर में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। सड़क दुर्घटना के पश्चात स्थानीय लोग जुटे और घायलों की मदद की। इस क्रम में सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा एंबुलेंस की सहायता से प्रशासन द्वारा सभी घायलों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने सभी घायल कांवरियों की चिकित्सा की। घायलों में बिहार सीतामढ़ी के राहुल यादव और बामा शंकर कुमार को गंभीर हालत में बेहतर चिकित्सा के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से दोनों घायल कांवरियों को एंबुलेंस से दुमका ले जाया गया है। जहां उनकी चिकित्सा की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा शनिवार को दोपहर बाद की है। जिसमें स्विफ्ट डिजायर और एक सफेद रंग की आर्टिका कार आमने सामने टकरा गई। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त दोनों कारों को जब्त कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है。