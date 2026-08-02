Dumka News: दो वाहनों की भीषण टक्कर, पांच कांवरिया घायल, दो हुए रेफर
Dumka News: देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर दो वाहनों की सीधी टक्कर में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। थाना पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल दो कांवरियों को बेहतर चिकित्सा के लिए दुमका रेफर किया गया। एक बाइक सवार युवक का हाथ भी टकराने से कट गया।
Dumka News: देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर शनिवार को तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारा के समीप दो वाहनों की आमने सामनें हुई सीधी टक्कर में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। सड़क दुर्घटना के पश्चात स्थानीय लोग जुटे और घायलों की मदद की। इस क्रम में सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा एंबुलेंस की सहायता से प्रशासन द्वारा सभी घायलों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने सभी घायल कांवरियों की चिकित्सा की। घायलों में बिहार सीतामढ़ी के राहुल यादव और बामा शंकर कुमार को गंभीर हालत में बेहतर चिकित्सा के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से दोनों घायल कांवरियों को एंबुलेंस से दुमका ले जाया गया है। जहां उनकी चिकित्सा की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा शनिवार को दोपहर बाद की है। जिसमें स्विफ्ट डिजायर और एक सफेद रंग की आर्टिका कार आमने सामने टकरा गई। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त दोनों कारों को जब्त कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है。
अज्ञात वाहन की चपेट में आए युवक की स्थिति
अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का हाथ कटा, रेफर
नोनीहाट-हंसडीहा मुख्य पथ पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में युवक का एक हाथ कटकर अगल हो गया है। घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार बताया जाता है। घटना शुक्रवार देर रात की है। घटना की जानकारी मिलते ही हंसडीहा थाना पुलिस घायल युवक को फूलो झानो अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नोनीहाट बस स्टैंड के आगे रिलायंस पंप के समीप शुक्रवार देर रात रामगढ़ प्रखंड के माड्पा निवासी बुद्धू सोरेन पिता रसिकलाल सोरेन ठाडीहाट अपने रिश्तेदार के घर से बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच वह रिलायंस पंप के सामने किसी अज्ञात वाहन की चपेट आ गया। इस घटना में घटना स्थल पर ही युवक का एक हाथ कटकर अलग हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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