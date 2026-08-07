Dumka News: जामा में छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिल का वितरण
Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल वितरण योजना के तहत वर्ग अष्टम में अध्ययनरत 85 छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। पंचायत महुलबना की मुखिया गुलाब सोरेन ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने छात्रों को विद्यालय आने और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया।
Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल वितरण योजना के तहत वर्ग अष्टम में अध्ययनरत 85 छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत महुलबना की मुखिया गुलाब सोरेन ने किया।
कार्यक्रम में उपस्थित लोग
इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य पगान हांसदा, वार्ड सदस्य रोशन कुमार दर्वे, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्य तथा विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। अतिथियों ने बारी-बारी से विद्यार्थियों को साइकिलें प्रदान करते हुए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
मुखिया का संबोधन
मुखिया गुलाब सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यालय तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विद्यार्थियों से साइकिल का सदुपयोग करते हुए नियमित विद्यालय आने तथा अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का आह्वान किया।
शिक्षकों की सलाह
विद्यालय के शिक्षकों ने भी छात्रों को अनुशासन, नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से दूर-दराज के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने में सुविधा होगी तथा पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा। मौके पर प्रधानाध्यापक अमरेन्द्र कुमार, कल्याण जयशवाल, रुपा हासदा आदि मौजूद थे।
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