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Dumka News: झुका एलटी पोल दे रहा हादसे को न्योता ग्रामीणों में चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: मसलिया प्रखंड की कठलिया पंचायत में सिदपहाड़ी से मक्रमपुर जाने वाली सड़क पर झुका हुआ बिजली पोल दुर्घटना का खतरा पैदा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल काफी दिनों से झुकी हुई है और इसकी मरम्मत नहीं की गई है। बरसात और तेज हवाओं में पोल गिरने की संभावना बढ़ गई है।

Dumka News: झुका एलटी पोल दे रहा हादसे को न्योता ग्रामीणों में चिंता

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड की कठलिया पंचायत अंतर्गत सिदपहाड़ी से मक्रमपुर जाने वाली सड़क पर आमदहा के समीप बिजली विभाग की लचर रखरखाव व्यवस्था सामने आई है। सड़क किनारे लगा एलटी (लो टेंशन) बिजली पोल करीब 45 डिग्री तक झुक गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। यह सड़क क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां दिनभर ग्रामीणों, विद्यार्थियों और दोपहिया वाहनों का आवागमन लगा रहता है।

ग्रामीणों की चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि पोल काफी दिनों से झुकी हुई स्थिति में है, लेकिन बिजली विभाग द्वारा अब तक इसे सीधा करने या बदलने की कोई पहल नहीं की गई है। बरसात के मौसम में तेज हवा और लगातार हो रही बारिश के कारण पोल के गिरने का खतरा और बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है तथा बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है।

बिजली विभाग से मांग

ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से अविलंब स्थल का निरीक्षण कर झुके हुए पोल को दुरुस्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी अनहोनी के बाद कार्रवाई करने के बजाय विभाग को पहले ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि जन-धन की हानि से बचा जा सके।

सामान्य प्रश्न

बिजली पोल क्यों झुका है?
बिजली पोल करीब 45 डिग्री तक झुक गया है, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है।
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