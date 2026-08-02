Dumka News: 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी करेंगे आंदोलन

Dumka News: स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की नींव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्यकर्मी गांव-गांव जाकर मलेरिया, कालाजार, डेंगू, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और अन्य जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बना रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी ये कर्मी पूरी निष्ठा से सेवा दे रहे हैं। लेकिन गोपीकांदर प्रखंड के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का पिछले 5 माह से मानदेय लंबित है। बार-बार अधिकारियों को आवेदन देने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इससे कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर प्रखंड के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि यदि लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो 3 अगस्त से मानदेय मिलने तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार और सीएचसी में प्रतिदिन शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।