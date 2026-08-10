Dumka News: नोनीहाट में बनेगा बहुउद्देशीय भवन,विधायक ने किया शिलान्यास
Dumka News: नोनीहाट में बनेगा बहुउद्देशीय भवन,विधायक ने किया शिलान्यासनोनीहाट में बनेगा बहुउद्देशीय भवन,विधायक ने किया शिलान्यासनोनीहाट में बनेगा बहुउद्देशीय भवन,
Dumka News: नोनीहाट प्रतिनिधि। नोनीहाट जिला परिषद प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा। रविवार को जरमुंडी के विधायक देवेंद्र कुंवर तथा जिला परिषद सदस्य जूली यादव भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस प्रांगण में 50 लाख रुपए से एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा जिससे यहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगी। इस भवन के निर्माण से गरीब तबके के छोटे-मोटे विवाह समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक होगी। वहीं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यक्रम भी इस भवन के बन जाने से सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकता है। कार्यक्रम में इंजीनियर कुमार गौरव भी मौजूद थे। बता दें कि इस बहुउद्देशीय भवन का निर्माण जिला परिषद के फंड से कराया जा रहा है।
फोटो-9दुमका-65,कैप्सन-भवन निर्माण के लिए शिलान्यास करते विधायक व अन्य
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