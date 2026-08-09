Dumka News: कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित

Dumka News: काठीकुंड, प्रतिनिधि। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजितकक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग कार

Dumka News: काठीकुंड, प्रतिनिधि। विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाने के उद्देश्य से कक्षा 10 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित शनिवार को किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप सही करियर विकल्प चुनने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, रक्षा सेवा, पुलिस, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करियर अवसरों के बारे में बताया गया।

विद्यार्थियों की तैयारी विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विषय चयन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा के विभिन्न विकल्प तथा रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी गई।

प्रेरणा और समाधान विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और कौशल विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने करियर से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समाधान किया गया। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सही समय पर सही करियर विकल्प चुनने में सहायता प्रदान करना तथा उनके अंदर आत्मविश्वास एवं भविष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करना था। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ कक्षा 10 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के मार्गदर्शन से उन्हें अपने भविष्य को लेकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

फोटो संख्या-43-करियर काउंसलिंग में उपस्थित छात्रा