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Dumka News: शहर के खुंटाबांध मुहल्ले के एक घर से चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।शहर के खुंटाबांध मुहल्ले के एक घर से चोरीशहर के खुंटाबांध मुहल्ले के एक घर से चोरीशहर के खुंटाबांध मुहल्ले के एक घर से चोरीशहर के खुं

Dumka News: शहर के खुंटाबांध मुहल्ले के एक घर से चोरी

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।दुमका शहर के खुंटाबांध के पास के एक मकान में चोरी हो गई है। चोरी की यह घटना शनिवार को हुई है। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची हुई है। यह मकान संजय भालोटिया नाम के एक कारोबारी की है। पता चला है कि मकान का ताला तोड़कर एसी के तार सहित अन्य कई सामानों की चोरी की गई है। इस मामले में कारोबारी ने अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। कारोबारी के घर से कितने सामानों की चोरी हुई है, उन सामानों का आकलन की जा रही है।

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पुलिस घर एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को निकालकर छानबीन कर रही है।

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