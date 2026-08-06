Dumka News: घर में घुसकर चोरी करने के प्रयास में एक युवक धराया, पिटाई
Dumka News: -दो युवक चोरी करने के लिए घुसा था घर में, एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लियाघर में घुसकर चोरी करने के प्रयास में एक युवक धराया, पिटाईघर में घुसकर चोरी क
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।दुमका शहर के नीचे बाजार में नेहा रेडिमेड की दुकान के मालिक शंभू मेहरिया के डीईओ कार्यालय स्थित नया पाड़ा में बुधवार की दोपहर दो युवक की नियत से घर में घुसे, पर गृहणी की नजर दोनों युवकों पर पड़ गई। महिला के शोर मचाने पर दोनों युवक भागने लगे। मुहल्ले के लोगों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया,जबकि दूसरा युवक भागने में सफल रहा। पूछताछ में पकड़ाए युवक ने अपना नाम राजू दास और वह शिवपहाड़ के पास का रहने वाला है। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य दुकान में थे। स्थानीय लोगों ने युवक राजू दास को पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की।
बाद में नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को थाना लेकर आई। गृहस्वामी शंभू मेहरिया की बाजार में दो रेडिमेड कपड़े की दुकान है। आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने नगर थाना की पुलिस को सूचित किया। एएसआइ अनुज कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपी को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी अशोक राम का कहना है कि आरोपी को जेल भेजा जाएगा।फोटो-5दुमका-60,कैप्सन-घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में धराए युवक की पिटाई करते लोग
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