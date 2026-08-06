Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: भाजपा की बैठक में पहुंचे पूर्व सांसद सुनील सोरेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधिभाजपा की बैठक में पहुंचे पूर्व सांसद सुनील सोरेनभाजपा की बैठक में पहुंचे पूर्व सांसद सुनील सोरेनभाजपा की बैठक में पहुंचे पूर्व सांसद स

Dumka News: भाजपा की बैठक में पहुंचे पूर्व सांसद सुनील सोरेन

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी बसमत्ता मंडल की मासिक संगठनात्मक बैठक बुधवार को मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर मंडल की अध्यक्षता में उनके निजी आवास पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के प्रमुख विषय

बैठक में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। इसके अलावा मतदाता सूची में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधारने के लिए आवश्यक पहल करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए दुमका लोकसभा के पूर्व सांसद एवं वर्तमान में भाजपा झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्येक शक्ति केंद्र एवं बूथ को मजबूत बनाने के अभियान में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक संगठन को सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार पर निशाना

पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जनता के हितों की अपेक्षा परिवारवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है।

मौकेपर बैठक में मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर मंडल, मंडल प्रभारी सोनी हेम्ब्रम, नरेश चंद्र मंडल, बलदेव हांसदा, विमल मंडल, मोहित कुमार दास, चांद सोना बास्की, गोपाल चंद्र राय, प्रदीप झा, जया राणा, विशेश्वर भंडारी, सहदेव हेम्ब्रम, राजेश चौड़े, भरत मिस्त्री सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फोटो कैप्शन-44-बसमत्ता मंडल में बैठक करते भाजपा कार्यकर्ता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में कौन-कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई?
बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Voter List BJP Dumka Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।