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Dumka News: भाजपा जामा मंडल की मासिक बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा प्रखंड के भाजपा मंडल कार्यालय में एक मासिक बैठक हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष रामयश कुमार मांझी की उपस्थिति में गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। पुजारियों और पंडितों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर भी चर्चा हुई।

Dumka News: भाजपा जामा मंडल की मासिक बैठक

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा प्रखंड स्थित भाजपा जामा मंडल कार्यालय में मंगलवार को मंडल अध्यक्ष रामयश कुमार मांझी की अध्यक्षता में मासिक बैठक की गई। बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक शक्ति केंद्र के मंदिर परिसर में कलश-चंदन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर पुजारियों एवं पंडितों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया। बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सभी बूथों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर भी चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का आह्वान किया गया।

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इस मौके पर भाजपा नेता सुरेश मुर्मू, इंद्रकांत यादव, कालेश्वर मुर्मू, भोली लायक, राजू मरांडी, कामदेव मंडल, श्रवण मंडल, मसुदन राउत, दर्शन हेम्ब्रम आदि मौजूद थे।

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