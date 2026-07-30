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Dumka News: बिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चनाबिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चनाबिहार के शिक्षा मंत्र

Dumka News: बिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चना

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बुधवार को सपरिवार बाबा बासुकिनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा फौजदारीनाथ के दरबार में विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बासुकीनाथ मंदिर पहुंचने पर पंडा-पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनकी पूजा-अर्चना एवं आरती संपन्न कराई। इसके बाद मंत्री ने बाबा फौजदारीनाथ का जलाभिषेक एवं दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा-अर्चना के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ समय व्यतीत किया तथा धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मौके पर सिपाही कुंदन कुमार सहित मंदिर के पंडा-पुरोहित एवं अन्य लोग उपस्थित थे।फोटो-29दुमका-232,

कैप्सन- बासुकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

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