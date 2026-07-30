Dumka News: बिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चना
Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चनाबिहार के शिक्षा मंत्री ने बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चनाबिहार के शिक्षा मंत्र
Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बुधवार को सपरिवार बाबा बासुकिनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा फौजदारीनाथ के दरबार में विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बासुकीनाथ मंदिर पहुंचने पर पंडा-पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनकी पूजा-अर्चना एवं आरती संपन्न कराई। इसके बाद मंत्री ने बाबा फौजदारीनाथ का जलाभिषेक एवं दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा-अर्चना के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ समय व्यतीत किया तथा धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मौके पर सिपाही कुंदन कुमार सहित मंदिर के पंडा-पुरोहित एवं अन्य लोग उपस्थित थे।फोटो-29दुमका-232,
कैप्सन- बासुकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।