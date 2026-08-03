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Dumka News: पहली सोमवारी को लेकर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सतर्क होकर करें ड्यूटी : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका, जिला प्रशासन सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और श्रद्धालुओं को सुविधाएँ देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, साधनों की निगरानी और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया।

Dumka News: पहली सोमवारी को लेकर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सतर्क होकर करें ड्यूटी : डीसी

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के अंतर्गत सावन की पहली सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ धाम में उमड़ने वाली भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। इसी क्रम में मयूराक्षी कला मंच पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने रविवार को मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग की।

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प्रथम सोमवारी की व्यवस्थाओं की समीक्षा

बैठक में पहली सोमवारी की व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं समन्वय के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी के दौरान किसी भी परिस्थिति में अपना कर्तव्य स्थल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहली सोमवारी को अर्घा के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलार्पण करेंगे, इसलिए प्रत्येक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त एवं सक्रिय रहनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहे।

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बुनियादी सुविधाओं का ध्यान

उपायुक्त ने पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विद्युत विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट जैसी कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा सभी विद्युत व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी रूट लाइन में इंद्र वर्षा (स्प्रिंकलर) प्रणाली निरंतर चालू रहे, ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिल सके। बैठक में खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि खोया-पाया संबंधी सूचना एवं आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने क्लॉक रूम को पूरी तरह सक्रिय रखने का निर्देश दिया।

सभी विभागों की जिम्मेदारी

उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी तत्काल अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने का भी निर्देश दिया।

पुलिस द्वारा व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी तीन दिनों में बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए आवश्यकता वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में साइनेज लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जिससे आवागमन बाधित न हो। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा कंट्रोल रूम से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने सभी ओपी प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न होने दें। उन्होंने दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील एवं शालीन व्यवहार बनाए रखने की बात कही। बैठक में विभिन्न ओपी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित आवश्यकताओं एवं समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में एनडीआरएफ की टीम को पूरी तरह एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही मेला क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

डीसी द्वारा निरीक्षण

बैठक के बाद डीसी ने तारा मंदिर व शिवगंगा घाट का किया निरीक्षण

बैठक के उपरांत उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने तारा मंदिर चौक, शिवगंगा घाट, रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स एवं निकास द्वार सहित विभिन्न स्थलों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि निकास द्वार से किसी भी स्थिति में प्रवेश न होने दिया जाए तथा सभी श्रद्धालुओं का जलार्पण कतारबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का सर्वोच्च उद्देश्य प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित वातावरण में बाबा बासुकीनाथ का जलार्पण कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा बासुकीनाथ धाम में किस मेला का आयोजन किया जा रहा है?
राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है।
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