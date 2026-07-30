Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: शिकारीपाड़ा प्रतिनिधि। अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलदली व करमाटाड़ में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयो

अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

Dumka News: शिकारीपाड़ा प्रतिनिधि। अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलदली व करमाटाड़ में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय और बच्चों के बीच मानव तस्करी एवं बाल दुर्व्यवहार के दुष्परिणामों तथा उससे जुड़े जोखिमों से बचाव हेतु जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान समुदाय के सदस्यों एवं बच्चों को मानव तस्करी की कानूनी परिभाषा, बचाव के उपाय तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के अंतर्गत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें:बाल तस्करी के खिलाफ मानव शृंखला बनाकर दिया जागरुकता का संदेश

साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 112 के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। बाल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा मानव तस्करी के जोखिमों की रोकथाम हेतु कार्य कर रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में बाल संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि समुदाय अपने स्तर पर बाल दुर्व्यवहार एवं मानव तस्करी के जोखिमों की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं प्रतिक्रियात्मक उपायों को अपनाए तथा गांवों को बाल मैत्री गांव बनाया जा सके। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य, शिक्षकगण एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Haridwar News: मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली
ये भी पढ़ें:विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर किया गया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।