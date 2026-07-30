Dumka News: अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
Dumka News: शिकारीपाड़ा प्रतिनिधि। अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलदली व करमाटाड़ में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयो
Dumka News: शिकारीपाड़ा प्रतिनिधि। अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलदली व करमाटाड़ में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय और बच्चों के बीच मानव तस्करी एवं बाल दुर्व्यवहार के दुष्परिणामों तथा उससे जुड़े जोखिमों से बचाव हेतु जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान समुदाय के सदस्यों एवं बच्चों को मानव तस्करी की कानूनी परिभाषा, बचाव के उपाय तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के अंतर्गत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 112 के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। बाल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा मानव तस्करी के जोखिमों की रोकथाम हेतु कार्य कर रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में बाल संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि समुदाय अपने स्तर पर बाल दुर्व्यवहार एवं मानव तस्करी के जोखिमों की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं प्रतिक्रियात्मक उपायों को अपनाए तथा गांवों को बाल मैत्री गांव बनाया जा सके। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य, शिक्षकगण एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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