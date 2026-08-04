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Dumka News: कल्याण पदाधिकारी ने पर्यवेक्षिका एवं सेविका के साथ किया समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: मसलिया प्रखंड सभागार में एक बैठक हुई जिसमें जिला समाजकल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ पोषण ट्रैकर के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी केंद्रों को समय पर खोलने एवं बच्चों के लिए पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्भवती माताओं के लाभ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की भी आवश्यकता बताई गई।

Dumka News: कल्याण पदाधिकारी ने पर्यवेक्षिका एवं सेविका के साथ किया समीक्षा बैठक

Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड सभागार में सोमवार को जिला समाजकल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी की उपस्थिति में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मौके पर जिला समाजकल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी ने पोषण ट्रैकर से संबंधित विभिन्न इंडिकेटर के बारे में समीक्षा की। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजन यादव उपस्थित थे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ससमय खोलने, बच्चों को पोषणयुक्त नास्ता एवं मध्याह्न भोजन दिया जाय। कहा कि सभी गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना का लाभ दिलाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण किया जाय। जिनका मातृ बंदना योजना का द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें भुगतान करने हेतु आवश्यक करवाई करने को कहा।

पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित प्रविष्टि करने एवं अपडेट करने का निर्देश दिया। वहीं उपस्थित सभी पर्यवेक्षिका को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करने एवं सेविकाओं से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया।

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