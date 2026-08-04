Dumka News: कल्याण पदाधिकारी ने पर्यवेक्षिका एवं सेविका के साथ किया समीक्षा बैठक

Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड सभागार में सोमवार को जिला समाजकल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी की उपस्थिति में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मौके पर जिला समाजकल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी ने पोषण ट्रैकर से संबंधित विभिन्न इंडिकेटर के बारे में समीक्षा की। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजन यादव उपस्थित थे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ससमय खोलने, बच्चों को पोषणयुक्त नास्ता एवं मध्याह्न भोजन दिया जाय। कहा कि सभी गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना का लाभ दिलाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण किया जाय। जिनका मातृ बंदना योजना का द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें भुगतान करने हेतु आवश्यक करवाई करने को कहा।