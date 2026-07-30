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Dumka News: बेलियाजोर के 24 दीदियों के बीच अरहर बीज वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। बेलियाजोर के 24 दीदियों के बीच अरहर बीज वितरणबेलियाजोर के 24 दीदियों के बीच अरहर बीज वितरणबेलियाजोर के 24 दीदियों के बीच अरहर बीज वि

Dumka News: बेलियाजोर के 24 दीदियों के बीच अरहर बीज वितरण

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। कृषि विभाग द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसलिया प्रखंड क्षेत्र के बेलियाजोर पंचायत के चित्रसेनी गांव के 24 किसान दीदियों के बीच निशुल्क बुधवार को ग्राम प्रधान महेश्वर मरांडी मजूदगी में वितरित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि विभाग के आत्मा दुमका के तत्वावधान में आयोजित किया गया। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) श्यामसुंदर सिंह ने बताया कि योजना के तहत चित्र सेनी के 24 महिला किसानों को 4-4 किलोग्राम उन्नत किस्म का अरहर बीज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अरहर की खेती कम लागत और कम मेहनत में की जा सकती है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है।

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दलहन की खेती से न केवल घर की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त की जा सकेगी जो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।फोटो29दुमका-221, कैप्शन- किसान दीदियों के बीच अरहर बीज वितरित करते बीटीएम श्यामसुंदर सिंह।

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