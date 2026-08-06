Dumka News: 25 कांवरिया की एक जत्था बाबाधाम में जल चढ़ाने को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना

Dumka News: 25 कांवरिया की एक जत्था बाबाधाम में जल चढ़ाने को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।25 कांवरिया की एक जत्था बाबाधाम में जल चढ़ाने को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना25 कांवरिया की एक जत्था बाबाधाम में जल चढ़ाने को लेकर सुल
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।मसलिया बाजार से बुधवार को 25 कांवरिया की एक जत्था बाबाधाम में जल चढ़ाने को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। उपरोक्त सभी कांवरिया मसलिया दुर्गा मंदिर पहुचकर मा दुर्गा आशीर्वाद साथ मे लेकर बोलबम की जयकारा के साथ रवाना हुआ। सभी कांवरिया ने बताया कि हम सभी पिछले पांच वर्षों से लगातार सुल्तानगंज के गंगा घाट से पानी लेकर पैदल चलने संकल्प कराते हुए बाबाधाम पैदल पहुंचकर जल चढ़ाते आ रहे है। इस वर्ष भी सुल्तानगंज से पानी लेकर पैदल बाबाधाम में जल चढ़ाकर बासुकीनाथ में पूजा अर्चना कर गांव के विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना की जाएगी। कहा कि इस मौके पर विभिन्न कष्टों के बीच एक शांति एवं असीम आनंद की अनुभूति होती है।
जत्था में कृष्ण धीवर,संदीप सेन, मंजय दत्त, अरूप नंदी, प्रकाश नंदी, कंचन पाल, चंदन सेन, विष्णु पाल,जीत दे, कमल दत्ता, आनंद भंडारी, सोनू मंडल, बिक्रम नंदी, कैलाश मंडल, सजल माल, राजदीप माल, जीवन धर, बासुदेव राय, मुन्ना मुर्मु, सुनील मरांडी, कुमार सौरव, श्यामसुंदर साह सहित 25 कांवरिया रवाना हुए।फोटो संख्या-40-जल चढ़ाने को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना होते कांवरिया का जत्था
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