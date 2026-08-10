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Dumka News: 114वीं कांवर यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, कुरमाहाट में हुआ भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: -कुरमाहाट शिविर में गंगा आरती की तर्ज पर विशेष संध्या की आरती का किया गया आयोजन 114वीं कांवर यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, कुरमाहाट में हुआ भव्य स्वागत

Dumka News: 114वीं कांवर यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, कुरमाहाट में हुआ भव्य स्वागत

Dumka News: हंसडीहा प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के पावन अवसर पर पड़ाव संघ, कहलगांव द्वारा आयोजित 114वीं कांवर यात्रा इस वर्ष भी भव्यता, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरी। ऐतिहासिक कांवर यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही, वहीं यात्रा के दौरान भक्ति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता 81 फीट, 61 फीट, 51 फीट, 41 फीट एवं 31 फीट लंबी विशाल कांवर रहीं, जो पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं।

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कांवर यात्रा का प्रारंभ

5 अगस्त को कहलगांव स्थित उत्तरवाहिनी गंगा तट से प्रारंभ हुई यह यात्रा कहलगांव, घोघा, धोरैया, पंजवारा, बौसी एवं हंसडीहा होते हुए कुरमाहाट स्थित निःशुल्क श्री बोल बम सेवा समिति शिविर पहुंची। श्री बोल बम सेवा समिति के प्रवक्ता दिलीप शर्मा ने बताया कि कहलगांव पड़ाव संघ की ओर से कुरमाहाट शिविर में गंगा आरती की तर्ज पर विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान पूरा वातावरण हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा तथा श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। उन्होंने बताया कि रात्रि विश्राम के दौरान समिति की ओर से कांवरियों के लिए निःशुल्क पेयजल, नींबू पानी, चाय-बिस्कुट, भोजन, चिकित्सा एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समिति के सभी सदस्य तन-मन से सेवा कार्य में जुटे रहे। मौके पर समिति के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल (गुड्डू), उपाध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल, सचिव राजेश कुमार भालोटिया, उपसचिव संदीप बर्मा, कोषाध्यक्ष श्रवण नारनौली, उपकोषाध्यक्ष रंजन भालोटिया, प्रवक्ता दिलीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे। सभी ने श्रद्धालुओं की सेवा एवं व्यवस्था संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई.

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संध्या आरती का आयोजन

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कुरमाहाट स्थित श्री बोल बम सेवा समिति शिविर में 114वीं कांवर यात्रा के दौरान आयोजित संध्या आरती में शामिल श्रद्धालु एवं समिति के सदस्य।

सामान्य प्रश्न

114वीं कांवर यात्रा कब आयोजित हुई?
114वीं कांवर यात्रा 5 अगस्त को आयोजित हुई।
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