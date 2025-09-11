दुमका -भागलपुर- रामपुर हाट रेलवे ट्रैक होगा डबल, इन इलाके के लोगों को मिलेगा फायदा

झारखंड को दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात दी। मंत्रिमंडल समिति ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण और बक्सर-भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के चार लेन वाले मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी।

केंद्र सरकार ने बुधवार को झारखंड को दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात दी। मंत्रिमंडल समिति ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण और बक्सर-भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के चार लेन वाले मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी। इससे कई इलाके के लोगों को फायदा होगा।

दोनों परियोजनाओं की लागत 7616.38 करोड़ रुपये है और इनको अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

रेल एवं सूचना प्रसाण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना खंड, देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम), तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करती है। तीन आकांक्षी जिलों (बांका, गोड्डा और दुमका) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।