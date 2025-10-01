'दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर चाहिए', बाबा चैतन्यानंद की लड़की से गंदी डिमांड; चैट से बड़ा खुलासा

दिल्ली के वसंत कुंज यौन शोषण मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद की व्हाट्सऐप चैट चेक की तो दंग रह गई। व्हाट्सऐप में बाबा दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग कर रहा है।

दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को चैतन्यानंद की व्हाट्सऐप चैट मिली है। इसमें वो लड़कियों से गंदी बातें कर रहा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि चैतन्यानंद व्हाट्सऐप पर किसी लड़की से बात कर रहा है, जिसमें दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग कर रहा है। आइए देखते हैं कि डर्टी बाबा चैतन्यानंद की डर्टी चैट हिस्ट्री से क्या-क्या बातें सामने आई हैं।

चैतन्यानंद और लड़की के बीच व्हाट्सऐप चैट चैतन्यानंद ने छात्रा को मैसेज किया और गंदी मांग कर दी। चैतन्यानंद की मांग पर छात्रा ने इनकार कर दिया, जिससे चैतन्यानंद नाराज भी हो गया। इसके बाद चैतन्यानंद ने सुबह फिर से छात्रा को मैसेज किया

चैतन्यानंद- "दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनार चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है?"

पीड़िता- "कोई नहीं है"

चैतन्यानंद- "यह कैसे संभव है?"

पीड़िता- "मुझे नहीं पता"

चैतन्यानंद-"तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है?"

इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद की छात्रा के साथ एक और चैट सामने आई है। इसमें बाबा छात्रा को गंदे मैसेज भेजता रहता है। इस मैसेज में बाबा से नाराज हुई छात्रा को वो मनाने की कोशिश कर रहा है।

बाबा- "बेबी तुम कहां हो?"

"गुड मॉर्निंग बेबी"

"तुम मुझसे नाराज क्यों हो?"

"गुड नाइट, मेरी प्यारी गुड़िया"

पीड़िता- "गुड आफ्टरनून सर, क्या आपने कुछ खाया?"

एक और बातचीत में छात्रा से बाबा ने बताया कि वो अभी डिस्को डांस कर रहा है और छात्रा से पूछा कि क्या वो इस डांस में शामिल होना चाहेगी। इसका जवाब देते हुए छात्रा ने कहा- वाह सर, ऑसम..। इस दौरान बातचीत में बाबा ने छात्रा से फिर पूछा कि क्या वो उसके साथ नहीं सोएगी।