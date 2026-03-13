झारखंड तक ईरान-इजरायल युद्ध का असर, रांची के बाजारों में 10% तक महंगे हुए ड्राई फ्रूट्स
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब राजधानी रांची के ड्राई फ्रूट्स बाजार पर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 4 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब राजधानी रांची के ड्राई फ्रूट्स बाजार पर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 4 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय व्यवसायियों के अनुसार, युद्ध की स्थिति के कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है, जिससे विशेष रूप से अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले सूखे मेवों के दाम बढ़ गए हैं।
7-10 प्रतिशत बढ़ गए दाम
आंकड़ों के अनुसार, रमजान के इस पाक महीने में खजूर की मांग सबसे अधिक रहती है, लेकिन इसकी कीमतों में 10 प्रतिशत तक का उछाल आया है। इसके अतिरिक्त, पिस्ता और मामरा बादाम की कीमतों में 9 से 10 प्रतिशत, जबकि अंजीर के दामों में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ त्योहार के कारण मांग चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय संकट की वजह से आवक कम होने से कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है। कारोबारी जुवीन ठक्कर ने बताया कि युद्ध के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था।
मसालों पर भी असर
इधर, सूखे मेवों के अलावा मसालों और खाद्यान्न पर भी असर पड़ा है। बाजार में मिर्चा गोटा की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, वहीं उच्च गुणवत्ता वाले सोनाचूर चावल के दाम भी 150 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। कारोबारियों को आशंका है कि यदि तनाव जल्द कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
ड्राई फ्रूट जंग से पहले कीमत अब (प्रति किलो में)
अंजीर 1500 रुपये 1600 रुपये
खजूर 400-1300 रुपये 440-1350 रुपये
प्लेन पिस्ता 2400 रुपये 2600 रुपये
सॉल्टेड पिस्ता 1450 रुपये 1550 रुपये
मामरा 3300 रुपये 3600 रुपये
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर