झारखंड में दर्दनाक हादसा, ब्रेक डांस झूले से टकरा गई नशे में धुत महिला; मौत

झारखंड के दुमका जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नशे में धुत एक महिला मेले में 'ब्रेकडांस' झूले की ट्रॉली से टकरा गई जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान संग्रामपुर के टोंगी निवासी गुलाबी देवी (50) के रूप में हुई है। वह आदिम 'पहाड़िया' जनजाति की थीं।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला कथित तौर पर शराब के नशे में थी और वह रोजाना सरैयाहाट में लगे मेले में आती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिला मंगलवार रात को ब्रेकडांस झूले के घेरे के भीतर घुस गई थी, तभी वह झूले की एक ट्रॉली से टकराकर गिर गई। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। अधिकारी ने बताया कि घायल महिला को तुरंत दुमका सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है।