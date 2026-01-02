14.8 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 181 तस्कर दबोचे; रांची पुलिस ने 2025 में लिए ताबड़तोड़ एक्शन
अफसरों ने बताया- बीते साल पुलिस ने रांची में 14.84 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की थी। इस दौरान 181 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एसपी- सिटी पारस राणा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि यह अचीवमेंट जनता के योगदान का नतीजा है।
झारखंड पुलिस ने साल 2025 में ड्रग माफियाओं पर कसकर नकेल कसी थी। इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा साझा की गई है। अफसरों ने बताया- बीते साल पुलिस ने रांची में 14.84 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की थी। इस दौरान 181 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एसपी- सिटी पारस राणा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि यह "अचीवमेंट" जनता के योगदान का नतीजा है।
जानिए किस तरह के नशीले पदार्थ जब्त हुए?
अधिकारियों के मुताबिक, ड्रग माफियाओं के खिलाफ कुल 180 केस दर्ज किए गए थे। इसमें 97 का निपटारा कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि ज़ब्त किए गए ड्रग्स में 9.50 करोड़ रुपये की अफीम की भूसी, 2.11 करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर, 1.12 करोड़ रुपये की अफीम और 59.90 रुपये का गांजा शामिल है। उन्होंने बताया कि साल के दौरान 2582.67 एकड़ में गैर-कानूनी भांग की खेती को नष्ट किया गया।
पुलिस ने लोगों से क्या अपील की?
अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है। इसके साथ ही लोगों को सलाह भी दी है कि ड्रग्स से दूर रहें। पुलिस अधिकारियों ने बताया- पुलिस को ड्रग माफियाओं के बारे में सटीक इंटेलिजेंस मिली थी। इस कारण ड्रग माफियाओं की पकड़ आसान हो सकी। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि उन्हें ड्रग्स से जुड़े मामलों पर कोई भी टिप-ऑफ देने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हम उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उनके नाम सीक्रेट रखते हैं।
जब्त हुए नशीले पदार्थ के बारे में जानिए
अब आपको इन नशीले पदार्थ के बारे में बताते हैं। ड्रग ऐसे नशीले या रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो दिमाग पर असर डालते हैं और लत, नुकसान व अपराध बढ़ाते हैं। अफीम पोस्ते के पौधे से निकलने वाला नशीला पदार्थ है, जिससे दर्द कम होता है लेकिन गंभीर लत लगती है। ब्राउन शुगर हेरोइन का सस्ता रूप है, जो तेजी से नशा देता है और शरीर-दिमाग दोनों को तबाह करता है। गांजा भांग के पौधे से मिलता है, यह नशा देता है और लंबे समय में याददाश्त व सोच कमजोर करता है।