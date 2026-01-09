ड्रग तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी में झारखंड पुलिस, अब जब्त हो जाएगा प्रॉपर्टी

संक्षेप: झारखंड पुलिस की ओर से अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा समेत दूसरे नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री करने वाले अपराधी और संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना की अर्जित संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी।

झारखंड पुलिस ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड पुलिस की ओर से अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री करने वाले अपराधी और संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना की अर्जित संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। नशे के पैसे से अर्जित की गई संपत्तियों को पुलिस जब्त करेगी। यह निर्देश डीजीपी तदाशा मिश्रा ने दिया।

डीजीपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रांची, चतरा, पलामू, सिंहभूम, चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार, सरायकेला-खरसांवा एवं खूंटी जिले के एसएसपी व एसपी के साथ गुरुवार को बैठक की। डीजीपी ने निर्देश दिया कि एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्तों को किसी भी हाल में बक्शे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डीजीपी ने बैठक में 2025 में किए गए अवैध अफीम की खेती के विनष्टिकरण का आंकड़ा, साल 2024-2025 में विनष्टिकरण की गई भूमि के जीआर के सत्यापन की स्थिति, विनष्टिकरण के संदर्भ में प्रतिवेदित कांडों की अद्यतन स्थिति, अवैध अफीम की खेती में संलिप्त बड़े तस्करों की पहचान कर की गई कार्रवाई की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में आईजी मनोज कौशिक, सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।