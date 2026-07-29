अब आसानी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, CM हेमंत सोरेन ने बताई वजह

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जितनी सरल होगी, उतना ही आम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जितनी सरल होगी, उतना ही आम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग एवं टाटा मोटर्स लिमिटेड के मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) जमशेदपुर की स्थापना के लिए आयोजित समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईडीटीआर की स्थापना से युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और राज्य में सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, कुशल एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

टाटा मोटर्स का संस्थान बनेगा सहायक राज्य सरकार कौशल विकास, रोजगार बढ़ाने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से निरंतर प्रभावी पहल कर रही है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होने वाला यह संस्थान प्रशिक्षित और दक्ष चालकों के निर्माण के साथ परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे ड्राइविंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी और आधुनिक सुविधाओं और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने परिवहन विभाग को पूरी प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ कार्य करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया। समय पर लाइसेंस उपलब्ध कराने को कहा। विश्वास व्यक्त किया कि विभाग के सतत प्रयासों से आम नागरिकों को बेहतर, त्वरित एवं जनोन्मुखी सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुआ, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, सचिव राजीव रंजन, परिवहन आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, टाटा मोटर्स के प्लांट हेड अनुराग छारिया, टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर गोलम मंडल सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी चालकों के पास वैध और मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि आज राज्य के 10 हजार से अधिक नागरिकों को ड्राइविंग एवं लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो परिवहन सेवाओं को अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही, परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि टाटा मोटर्स के सहयोग से विकसित व्यवस्था की तर्ज पर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को भी अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।