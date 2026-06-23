झारखंड में खेत की जुताई के दौरान मिला संदिग्ध बम, ट्रैक्टर ड्राइवर की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
Jharkhand Suspected Bomb Found: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत की जुताई के दौरान जमीन के भीतर से विस्फोटक जैसी संदिग्ध वस्तु बरामद हुई।
Jharkhand Suspected Bomb Found: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत की जुताई के दौरान जमीन के भीतर से विस्फोटक जैसी संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। ट्रैक्टर चालक की सतर्कता के चलते एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेरकर जांच शुरू कर दी है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे विजय हेंब्रम के खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक शिवचरण महतो को महसूस हुआ कि ट्रैक्टर किसी भारी और कठोर वस्तु से टकरा गया है। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर रोककर खेत की जांच की।
जांच के दौरान मिट्टी में एक लंबी और जंग लगी धातु की वस्तु दिखाई दी, जो आंशिक रूप से जमीन में दबी हुई थी। इसकी बनावट देखकर चालक को आशंका हुई कि यह कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है। उन्होंने बिना देर किए इसकी सूचना खेत मालिक और आसपास के ग्रामीणों को दी। देखते ही देखते गांव में यह खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।
ग्रामीणों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें इस वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खेत मालिक विजय हेंब्रम और चालक शिवचरण महतो ने इसे उठाने की भी कोशिश की। उनका अनुमान था कि यह करीब दो फीट लंबी और लगभग 30 किलोग्राम वजनी धातु की वस्तु है। हालांकि इसकी संदिग्ध बनावट को देखते हुए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और पुलिस को सूचना दे दी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वस्तु काफी पुरानी और जंग लगी हुई है। इसके आकार और संरचना को देखकर कई लोगों ने आशंका जताई कि यह किसी पुराने मोर्टार शेल या बिना फटे विस्फोटक (अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस) जैसी हो सकती है। हालांकि इसकी वास्तविक पहचान बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी।
सूचना मिलते ही मनोहरपुर के डीएसपी डेविड ए. डोडरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और लोगों से संदिग्ध वस्तु से दूर रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि यह वस्तु सक्रिय विस्फोटक निकली होती, तो जुताई के दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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