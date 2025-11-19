Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़double murder accused shot dead in dhanbad jharkhand
डबल मर्डर के आरोपी की हत्या, धनबाद में सिर में सटाकर मार दी गोली

संक्षेप: झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित रतनजी भगवान जी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार की दोपहर 3.11 बजे बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।

Wed, 19 Nov 2025 08:00 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित रतनजी भगवान जी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार की दोपहर 3.11 बजे बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रेम यादव बिहार के सारण (छपरा) के मकेर फुलवरिया का रहने वाला था। बाइक से आए तीन हमलावरों ने उसके सिर में सटा कर गोली मार दी। हत्या का वीडियो पास के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने बताया कि प्रेम विजयादशमी के दिन दो अक्तूबर को सारण के भेल्दी जलालपुर चौक के पास हुए डबल मर्डर केस का वांछित था।

सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि हमलावरों ने सुनील राय के पुत्र प्रेम यादव के सिर पर सटा कर गोली मारी थी। गोली लगते ही वह मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ा। तीनों अपराधी कतरास मोड़ की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रेम को उठाकर धनबाद मेडिकल कॉलेज ले गई, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम, झरिया थाना प्रभारी भीमलाल पासवान, बैंकमोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार समेत अन्य मौके पर पहुंचे। इधर, झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि आशंका जताई जा रही है कि छपरा में हुई दो हत्याओं के प्रतिशोध में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे।

