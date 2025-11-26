Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़doranda college blast in bathroom police investigation started
डोरंडा कॉलेज में जोरदार धमाका, मच गया हड़कंप; क्या बोली पुलिस

डोरंडा कॉलेज में जोरदार धमाका, मच गया हड़कंप; क्या बोली पुलिस

संक्षेप:

रांची के एक प्रमुख कॉलेजों में शामिल डोरंडा कॉलेज परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब ब्लॉक-बी स्थित एक वॉशरूम (शौचालय) के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Wed, 26 Nov 2025 01:55 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची के एक प्रमुख कॉलेजों में शामिल डोरंडा कॉलेज परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब ब्लॉक-बी स्थित एक वॉशरूम (शौचालय) के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय डोरंडा थाने को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस टीम ने जांच शरू कर दी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजकुमार शर्मा ने इस अप्रत्याशित घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि धमाके की आवाज़ जोरदार थी। डॉ. शर्मा के अनुसार, यह धमाका किसी पटाखे के कारण भी हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले की जानकारी देते हुए प्राचार्य ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले संभावित आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है। उन्होंने तीन से चार लड़कों को संदेह के घेरे में रखा गया है। डॉ. शर्मा ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खामी की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरफ वॉशरूम स्थित है, उधर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। इस कारण, धमाका करते समय आरोपियों को सीधे कैमरे में कैद नहीं किया जा सका।

डोरंडा कॉलेज के ब्लॉक-बी वॉशरूम में हुए धमाके की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉलेज प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैंपस में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच और धमाके के प्रकार को देखते हुए यह पुष्टि हुई है कि यह किसी व्यावसायिक या खतरनाक विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं था। पुलिस ने बताया किसंभवतः किसी बड़े और तेज आवाज वाले पटाखे का इस्तेमाल किया गया होगा। जिससे वॉशरूम में उसकी आवाज गूंजने के कारण वह धमाके जैसा प्रतीत हुआ होगा। फिलहाल पुलिस हर बिंदू पर पूछताछ कर रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।