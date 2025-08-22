अहंकारी मत बनो; सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से क्यों कही ऐसी बात

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट को अहंकारी रवैया नहीं दिखाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को महिला अतिरिक्त जिला जज की ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर भी विचार करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट को अहंकारी रवैया नहीं दिखाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को महिला अतिरिक्त जिला जज की ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर भी विचार करने के लिए कहा है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि जज की हजारीबाग में ही बने रहने या बोकारो ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सुविधा का मामला नहीं था, बल्कि उनके बेटे की पढ़ाई संबंधी जरूरतों से जुड़ा था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब जज सिंगल मदर के रूप में आवास की मांग कर रही हों, तो हाई कोर्ट को अहंकारी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सीजेआई गवई ने कहा, एक हाई कोर्ट के रूप में आप अहंकारी नहीं हो सकते। अब आप उन्हें या तो बोकारो ट्रांसफर करें या हजारीबाग में ही रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को यह काम शालीनता से करना चाहिए, नहीं तो हमें आदेश देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया महिला ने एक सिंगल मदर के तौर पर उन्हें ऐसी जगह रहने देने की अपील की थी जहां अच्छी शिक्षा सुविधा हैं, ताकी अपने बेटे की पढ़ाई के साथ-साथ वह अपना काम भी जारी रख सकें। बेटे को 2026 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी है।