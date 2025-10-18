'छोटे-मोटे बदमाश नहीं बड़े डॉन बनो', गर्लफ्रेंड के कहने पर धनबाद का लक्खी बन गया कुख्यात अपराधी

संक्षेप: धनबाद के कुख्यात डॉन प्रिंस खान के लिए काम करने वाले लक्खी विशाल ने राजगंज पेट्रोल पंप गोलीकांड में कई खुलासे किए हैं। रिमांड पर उसने पुलिस को बताया कि गर्लफ्रेंड की चाहत पूरी करने लिए वह अपराध की दुनिया में कदम रखा।

धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान के लिए काम करने वाले लक्खी विशाल ने राजगंज पेट्रोल पंप गोलीकांड में कई खुलासे किए हैं। रिमांड पर उसने पुलिस को बताया कि गर्लफ्रेंड की चाहत पूरी करने लिए वह अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसकी महिला मित्र हमेशा कहती है कि छोटे-मोटे बदमाश मत बनो बनना है तो डॉन बनो, अमन सिंह की तरह।

बताया कि उसकी महिला मित्र को डॉन की गर्लफ्रेंड बनने का शौक है। उसकी शौक पूरा करने के लिए उसने यह रास्ता चुना। लक्खी विशाल कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, यह तो आगे पुलिस की जांच में सामने आएगा। मालूम हो कि पिछले दिनों गिरफ्तार कमर मखदुमी रोड निवासी अफरीदी राजा और जमशेदपुर हतुलबनी नामोटोला परसुडीह निवासी लक्खी विशाल को जेल भेजा गया था। रिमांड पर लेकर राजगंज थाने में रखकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को एसएसपी, ग्रामीण एसपी, बाघमारा डीएसपी, सिंदरी एसडीपीओ, व डीएसवी विधि-व्यवस्था राजगुंज थाना पहुंचे और दोनों से गहनता से पूछताछ की।