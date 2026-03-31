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रांची रिम्स में डॉक्टर कर रहे आंदोलन, 6 अप्रैल से हड़ताल की दी चेतावनी; क्या वजह?

Mar 31, 2026 09:52 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टर हर सोमवार को अस्पताल परिसर से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वे काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं।

रांची रिम्स में डॉक्टर कर रहे आंदोलन, 6 अप्रैल से हड़ताल की दी चेतावनी; क्या वजह?

रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टर हर सोमवार को अस्पताल परिसर से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वे काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं।

डॉक्टरों के आंदोलन की क्या वजह?

डॉक्टरों का कहना है कि झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेजों की तुलना में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाला स्टाइपेंड काफी कम है। इस असमानता को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी कारण अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है।

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इस संबंध में डॉ जयदीप कुमार ने कहा कि यह केवल रिम्स का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राज्य के जूनियर डॉक्टरों से जुड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन समाधान नहीं निकलने के कारण डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

जूनियर डॉक्टरों ने 6 से हड़ताल की दी चेतावनी

रिम्स के जूनियर डॉक्टर डॉ शुभम जोशी ने कहा कि डॉक्टर मरीजों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो 6 अप्रैल से राज्यभर के जूनियर डॉक्टर संघहड़ताल पर चले जाएंगे। इससे ओपीडी, इमरजेंसी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी।

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रांची से जुड़ी एक अन्य खबर, जो देगी आपको खुशी

रांची से जुड़ी एक अन्य खबर से भी आपको अवगत कराते हुए चलते हैं। रांची जिले को झारखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि रांची को झरनों का शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सभी अधिसूचित पर्यटन स्थलों पर सौर ऊर्जा आधारित लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे रात्रिकालीन सुविधाएं बेहतर होंगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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