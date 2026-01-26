झारखंड में 2003 की SIR लिस्ट से 72 प्रतिशत वोटर्स का हुआ मिलान, CEO ने एक आग्रह
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अब तक 72 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। इस दौरान कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया।
इस मामले पर बात करते हुए रवि कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में पूर्व-पुनरीक्षण अवधि जारी है। राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं में से 72 प्रतिशत के लिए मानचित्रण कार्य बीएलओ ऐप के माध्यम से पूरा किया जा चुका है।
एसआईआर का आयोजन अंतिम बार 2003 में झारखंड में हुआ था। सीईओ ने कहा कि झारखंड के पाकुड़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर ‘सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार’ के लिए चुना गया है। इस बीच, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने लोगों से जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के विचारों से ऊपर उठकर मतदान करते समय स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया जा सके।