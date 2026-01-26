झारखंड में 2003 की SIR लिस्ट से 72 प्रतिशत वोटर्स का हुआ मिलान, CEO ने एक आग्रह

संक्षेप: झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अब तक 72 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अब तक 72 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। इस दौरान कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया।

इस मामले पर बात करते हुए रवि कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में पूर्व-पुनरीक्षण अवधि जारी है। राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं में से 72 प्रतिशत के लिए मानचित्रण कार्य बीएलओ ऐप के माध्यम से पूरा किया जा चुका है।