Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Doctor nohera sheikh republic day constitution imortation
झारखंड में 2003 की SIR लिस्ट से 72 प्रतिशत वोटर्स का हुआ मिलान, CEO ने एक आग्रह

झारखंड में 2003 की SIR लिस्ट से 72 प्रतिशत वोटर्स का हुआ मिलान, CEO ने एक आग्रह

संक्षेप:

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अब तक 72 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है।

Jan 26, 2026 09:58 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अब तक 72 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। इस दौरान कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले पर बात करते हुए रवि कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में पूर्व-पुनरीक्षण अवधि जारी है। राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं में से 72 प्रतिशत के लिए मानचित्रण कार्य बीएलओ ऐप के माध्यम से पूरा किया जा चुका है।

एसआईआर का आयोजन अंतिम बार 2003 में झारखंड में हुआ था। सीईओ ने कहा कि झारखंड के पाकुड़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर ‘सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार’ के लिए चुना गया है। इस बीच, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने लोगों से जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के विचारों से ऊपर उठकर मतदान करते समय स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया जा सके।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।