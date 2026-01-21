40 बच्चों के दावेदारों का होगा DNA टेस्ट, 50 ने किया है दावा; झारखंड कोर्ट की अनुमति

संक्षेप: रांची में किडनैप किए गए दोनों बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस ने 52 बच्चों को बरामद किया है। इनमें से 40 बच्चों पर 50 लोगों ने दावेदारी की है। अब कोर्ट ने दावेदारों के डीएनए टेस्ट की अनुमति दी है।

रांची के जगन्नाथपुर खटाल से अगवा दो बच्चों की बरामदगी मामले में पुलिस जांच तेज कर दी है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान रांची समेत राज्य के अलग-अलग इलाकों से कुल 52 बच्चों को बरामद किया है। इसमें से 40 बच्चों पर 50 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी कर दी है। पुलिस अब बच्चों के अलावा सभी दावेदार का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके लिए पुलिस की टीम को कोर्ट से अनुमति भी मिल चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जा रहा है कि बरामद बच्चों को अपनाने के लिए लगातार लोग थाना और शेल्टर होम पहुंच रहे हैं। कोई खुद को बच्चों का चाचा बता रहा है तो कोई मौसेरा भाई। किसी न किसी तरह से बच्चों को अपना बनाने के लिए लगातार लोग दावेदारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीएनए टेस्ट होने के बाद ही दावेदारों को बच्चा सौंपा जाएगा। बता दें कि पुलिस अंश और अंशिका मामले के आरोपी नव खेरवार और सोनी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर अन्य बच्चा चोर को भी पकड़ी। गिरफ्तार अन्य आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 40 बच्चों को अलग-अलग इलाकों से बरामद किया है।

रांची पुलिस की टीम बच्चा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। मुख्य आरोपी विरोधी खेरवार, प्रमोद कुमार, आशिक गोप और बेबी देवी सिल्ली के नवाडीह टुटकी में स्थित सिल्ली कॉलेज के समीप रहे थे। जिस घर में आरोपी रहते हैं, वह 17 डिसमिल जमीन पर बना है। उस जमीन पर बने कुछ घर में टाइल्स व मार्बल भी लगा हुए हैं। अनुराग का एक मकान रामगढ़ में भी है। लेकिन, वर्तमान में वह अपने रिश्तेदारों के साथ नवाडीह में रह रहता था। पुलिस यह पता कर रही है कि जिस जमीन पर अनुराग समेत अन्य आरोपी रहते हैं, उस जमीन का मालिक कौन है। लातेहार और रामगढ़ से गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने बच्चा चोरी कर बिक्री से प्राप्त राशि से ही जमीन खरीद कर मकान बनाया होगा।