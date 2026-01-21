Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़dna for those claiming thier child jharkhand court gives permission
40 बच्चों के दावेदारों का होगा DNA टेस्ट, 50 ने किया है दावा; झारखंड कोर्ट की अनुमति

40 बच्चों के दावेदारों का होगा DNA टेस्ट, 50 ने किया है दावा; झारखंड कोर्ट की अनुमति

संक्षेप:

रांची में किडनैप किए गए दोनों बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस ने 52 बच्चों को बरामद किया है। इनमें से 40 बच्चों पर 50 लोगों ने दावेदारी की है। अब कोर्ट ने दावेदारों के डीएनए टेस्ट की अनुमति दी है।

Jan 21, 2026 06:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची के जगन्नाथपुर खटाल से अगवा दो बच्चों की बरामदगी मामले में पुलिस जांच तेज कर दी है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान रांची समेत राज्य के अलग-अलग इलाकों से कुल 52 बच्चों को बरामद किया है। इसमें से 40 बच्चों पर 50 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी कर दी है। पुलिस अब बच्चों के अलावा सभी दावेदार का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके लिए पुलिस की टीम को कोर्ट से अनुमति भी मिल चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि बरामद बच्चों को अपनाने के लिए लगातार लोग थाना और शेल्टर होम पहुंच रहे हैं। कोई खुद को बच्चों का चाचा बता रहा है तो कोई मौसेरा भाई। किसी न किसी तरह से बच्चों को अपना बनाने के लिए लगातार लोग दावेदारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीएनए टेस्ट होने के बाद ही दावेदारों को बच्चा सौंपा जाएगा। बता दें कि पुलिस अंश और अंशिका मामले के आरोपी नव खेरवार और सोनी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर अन्य बच्चा चोर को भी पकड़ी। गिरफ्तार अन्य आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 40 बच्चों को अलग-अलग इलाकों से बरामद किया है।

रांची पुलिस की टीम बच्चा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। मुख्य आरोपी विरोधी खेरवार, प्रमोद कुमार, आशिक गोप और बेबी देवी सिल्ली के नवाडीह टुटकी में स्थित सिल्ली कॉलेज के समीप रहे थे। जिस घर में आरोपी रहते हैं, वह 17 डिसमिल जमीन पर बना है। उस जमीन पर बने कुछ घर में टाइल्स व मार्बल भी लगा हुए हैं। अनुराग का एक मकान रामगढ़ में भी है। लेकिन, वर्तमान में वह अपने रिश्तेदारों के साथ नवाडीह में रह रहता था। पुलिस यह पता कर रही है कि जिस जमीन पर अनुराग समेत अन्य आरोपी रहते हैं, उस जमीन का मालिक कौन है। लातेहार और रामगढ़ से गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने बच्चा चोरी कर बिक्री से प्राप्त राशि से ही जमीन खरीद कर मकान बनाया होगा।

12 बच्चों पर नहीं की दावेदारी, पोर्टल में डाला डिटेल

रांची पुलिस ने जिन 12 बच्चों को बोकारो, रामगढ़, सिल्ली आदि जगहों से बरामद किया है, उन पर कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक एक भी व्यक्ति न तो पुलिस के पास 12 बच्चों में से किसी एक पर दावेदारी करने के लिए पहुंचा और न ही शेल्टर होम ही गया। रांची पुलिस की ओर से उन 12 बच्चों का फोटो और डिटेल वात्सल्य पोर्टल में अंकित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन बच्चों का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। उसे पोर्टल में डाला गया है। यह पोर्टल मीसिंग बच्चों के लिए ही बनाया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।