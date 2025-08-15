दिशोम गुरु के श्राद्ध से पहले हेमंत सोरेन ने मुंडवाया सिर, आंखों से बहते दिखे आंसू

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। पूरा आयोजन पांरपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार होगा।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। पूरा आयोजन पांरपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार होगा। इसमें खान-पान की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक, हर चीज का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस बीच रीति रिवाजों के मुताबिक श्राद्ध से पहले हेमंत सोरेन ने भी अपना सिर मुंडवा लिया है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं।

हेमंत सोरेन ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, दशकर्म। झारखण्डी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को समर्पित। झारखण्ड राज्य निर्माता वीर दिशोम गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित। वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें! वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद! इससे पहले हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के नेमरा में धार्मिक मान्यताओं, संस्कारों और स्थानीय परंपराओं के अनुरूप बाबा को भोजन परोसे जाने की रस्म निभाई थी। यह एक ऐसा रस्म -रिवाज है, जिसमें दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान हर दिन स्थानीय विधि- विधान और परंपरा के अनुरूप इसे निभाया जाता है।