'भेदभाव किया गया इसलिए...', रिजल्ट के बाद JMM ने महागठबंधन पर लगाया बड़ा आरोप

संक्षेप: बिहार इंडिया गठबंधन की करारी हार भी हुई है। गठबंधन के लिए निराशाजनकर नतीजों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने कहा कि जेएमएम के साथ भेदभाव विपक्षी गुट के निराशाजनक प्रदर्शन में स्पष्ट दिखती है।

Sat, 15 Nov 2025 10:43 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें भाजपा के नेतृ्त्व वाले एनडीए गठबंधन की बंपर जीत हुई है। इंडिया गठबंधन की करारी हार भी हुई है। गठबंधन के लिए निराशाजनकर नतीजों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में महागठबंधन के घटकों के बीच सीट बंटवारे के दौरान उनकी पार्टी के साथ अंतिम समय में किया गया भेदभाव विपक्षी गुट के निराशाजनक प्रदर्शन में स्पष्ट दिखती है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के दौरान महागठबंधन धर्म निभाने में कमी रही है।

जेएमएम की राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि हम 'इंडिया' ब्लॉक का हिस्सा हैं। सीट बंटवारे के अंतिम समय में झामुमो के साथ भेदभाव हुआ। हमें चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिलनी थीं, लेकिन ये सीटें नहीं दी गईं। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने 20 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने दावा किया था कि यह निर्णय उसके सहयोगी राजद और कांग्रेस की राजनीतिक साजिश के मद्देनजर लिया गया है।

झामुमो बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन बाद में उसने छह सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि, पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। माजी ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस उपयुक्त उम्मीदवार नहीं उतार पाई। मुझे उम्मीद है कि बिहार में अंतिम नतीजों की घोषणा तक महागठबंधन का समग्र प्रदर्शन बेहतर होगा।

