दुमका में दिव्यांग आदिवासी युवती से रेप! आरोपी युवक गिरफ्तार

disable adiwasi girl raped in dumka jharkhand youth arrested
संक्षेप: झारखंड के दुमका जिले में शर्मनाक घटना सामने आई। यहां दिव्यांग आदिवासी लड़की से रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 

Fri, 24 Oct 2025 09:07 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमका
झारखंड के दुमका जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां दिव्यांग आदिवासी लड़की से रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए दुमका मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि मंगलवार को जब वह और उनकी पत्नी बोलने व सुनने में अक्षम अपनी 13 वर्षीय बेटी को घर पर अकेला छोड़कर काम पर गए थे, तब उसी गांव का निवासी आरोपी उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता को चलने-फिरने में भी दिक्कत है।

इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि जब माता-पिता लौटे, तो उन्होंने आरोपी को झोपड़ी से निकलते देखा और अपनी बेटी की चीख-पुकार सुनीं। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और मंगलवार रात उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

