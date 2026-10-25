शुरू हो गई रांची से दिल्ली-बेंगलुरू के लिए डायरेक्ट बस, कितना होगा किराया
बसों में सवार होकर अब रांची से बेंगलुरु और दिल्ली की सैर उपलब्ध हो गयी है। राजधानी स्थित बिरसा मुंडा अंतरर्राज्यीय बस टर्मिनल से बेंगलुरु की नयी सेवा आरंभ हुई है। सफर की ऑनलाइन बुकिंग या फिर बस स्टैंड स्थित कोहिनूर ट्रैवल्स के रांची बस स्टैंड काउंटर पर संपर्क किया जा सकता है।
बसों में सवार होकर अब रांची से बेंगलुरु और दिल्ली की सैर उपलब्ध हो गयी है। राजधानी स्थित बिरसा मुंडा अंतरर्राज्यीय बस टर्मिनल से बेंगलुरु की नयी सेवा आरंभ हुई है। सफर की ऑनलाइन बुकिंग या फिर बस स्टैंड स्थित कोहिनूर ट्रैवल्स के रांची बस स्टैंड काउंटर पर संपर्क किया जा सकता है। रांची से बेंगलुरू जानेवाली यह पहली बस सेवा है। इन दोनों शहरों के लिए श्यामली परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, सांवरिया ट्रेवल्स एंड ट्रांस्पोर्ट और सांवरिया बस सर्विस तथा पम्मी ट्रेवल्स की बसें उपलब्ध हैं।
बुकिंग में डायनेमिक फेयर सिस्टम
बस का फेयर डायनामिक है। इस बस से सफर के लिए न्यूनतम किराया करीब 2,500 से लेकर अधिकतम 7,500 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। जबकि रांची दिल्ली के बीच 1050 रुपए से लेकर सात हजार रुपए तक में बुकिंग के लिए खर्च करना पड़ सकता है।
रांची से बेंगलुरु बस सेवा
रांची से श्यामली परिवहन की बस सायंकाल 6.30 बजे बिरसा बस स्टैंड से खुलती है। दो रात बीतने के बाद यह दिन के 11 बजे बजे पहुंचती है। बस के सफर की जानकारी देते हुए कोहिनूर बस के एजेंट ने बताया कि सफर 41 घंटों में सफर पूरा हो रहा है। लेकिन रूट के प्रति चालकों के अभ्यस्त हो जाने से समय में दो घंटे की कमी आएगी।
बेंगलुरु जाने के क्रम में छह पड़ाव तय किए गए हैं। यहां यात्रियों को फ्रेश होने के लिए वाशरूम, नाश्ते, भोजन, डिनर और स्नैक्स आदि के लिए रुकती है। इसके लिए खर्च यात्रियों को करना होता है। बस का रूट रांची से रायपुर नागपुर, आदिलाबाद, महबूबनगर, हैदराबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंचती है। बेंगलुरु में चार प्वाइंट हेब्बाल, नागपाड़ा, टिन फैक्ट्री और महदेपुरा में यात्री उतर सकते हैं।
रांची से दिल्ली का बस सफर
रांची से दिल्ली के लिए भी यह बस सेवाएं चल रही हैं। बुटी मोड़ से खुलती है। इसका किराया भी डायनामिक है। यह 1050 रुपए से लेकर सात हजार रुपए तक में बुकिंग के लिए खर्च करना पड़ सकता है। फिलहाल यह खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में नहीं आ रही है। लेकिन कुछेक दिन में यहां से यात्रियों की बोर्डिंग आरंभ हो जाएगी। रांची से दिल्ली तक इस बस का सफर 22 से 26 घंटे में पूरा होता है। रांची से दिल्ली तक करीब 1,231 किमी का सफर पूरा करने के बाद वहां ड्रापिंक प्वाइंट आइएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार, कौशाम्वी सफर पूरा होने पर बस को छोड़ा जा सकता है।
यात्रियों के लिए रांची से इन बड़े शहरों के लिए भी बसें
रांची से इस समय प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कटक, सिल्लीगुड़ी नागपुर, इंदौर, भोपाल, भिलाई, दुर्ग, कोलकाता समेत अन्य कई शहरों के लिए बसें उपलब्ध हैं। यहां तक कि कनेक्टिंग बस सेवाओं के माध्यम से मुंबई गोवा सूरत की यात्रा भी की जा सकती है।
महिलाओं की सुरक्षा समेत कई तरह की सुविधा
सफर के लिहाज से इसमें यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अकेली महिलाओं को बुकिंग में महिलाओं वाली सीट के पास बुकिंग की सुविधा है। भारत बेंज की एसी सीट व स्लीपर बस में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही चार्जिंग प्वाइंट, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, जीपीएस सिस्टम लगे हैं। सफर के लिहाज से सीट काफी आरामदायक है। इसमें बायोटायलेट भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें सीटिंग और स्लीपर सीट की व्यवस्था है। नीचे सीटिंग के लिए सीटें तथा साथ में लोअर सिंगल और अपर में डबल स्लीपर सीटों की सुविधा है। एक बार में इस बस में 44 से 46 यात्री सफर कर सकते हैं। इसमें 22 सीट और 26 स्लीपर बर्थ शामिल है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर