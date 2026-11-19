नाबालिग से रेप मामले में दिलीप तिर्की गिरफ्तार, विधायक के खिलाफ गवाही देने के लिए धमकाया था
झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से रेप के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को कथित तौर पर डराने-धमकाने और विधायक के खिलाफ गलत गवाही देने का दबाव बनाने के आरोप में दिलीप तिर्की को गिरफ्तार किया है।
झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से रेप के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को कथित तौर पर डराने-धमकाने और विधायक के खिलाफ गलत गवाही देने का दबाव बनाने के आरोप में दिलीप तिर्की को गिरफ्तार किया है। उसे रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र स्थित जोन्हा जंगल से गिरफ्तार किया गया। वहीं, उसके साथ एक नाबालिग को भी नाम शामिल किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
दिलीप तिर्की और पत्रकार के खिलाफ FIR
इस मामले पर बात करते हुए डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में जानकारी ददी। उन्होंने बताया कि इस मामले में नामजद एक अन्य अभियुक्त पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सिमडेगा के पाकरटांड थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दिलीप तिर्की के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीड़ित नाबालिग के दादा ने आरोप लगाया था कि किशोरी को अगवा कर डराया-धमकाया गया और विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ गलत बयान देने के लिए दबाव बनाया गया। इसी शिकायत के आधार पर दिलीप तिर्की और पत्रकार अभिषेक भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
13 नवंबर को दर्ज हुई थी FIR
बता दें कि 13 नवंबर को नाबालिग ने रांची के विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें विधायक भूषण बाड़ा, उनकी बहन एमा बाड़ा और विधायक की पत्नी जोसिमा खाखा के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। फिलहाल पीड़ित किशोरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के संरक्षण में है।
सूत्रों के मुताबिक, किशोरी ने बाल संरक्षण आयोग और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत न्यायालय में दर्ज बयान के दौरान पहले दिए गए बयान से अलग बातें कही हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
क्या बोले विधायक
इस मामले को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी भी तेज है। विधायक भूषण बाड़ा इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश बता रहे हैं। भाजपा और जेएलकेएम इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक को घेर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी मामले को साजिश के नजरिए से देखने की बात कही है। कांग्रेस और झामुमो के विधायकों का कहना है कि पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी करार देना उचित नहीं है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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