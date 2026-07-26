'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण, माता- पिता अपने बच्चों को आंदोलन से दूर रखें'- निशिकांत दुबे
Nishikant Dubey on Dharmendra Pradhan resignation: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे धर्मेंद्र प्रधा के इस्तीफे को भारत के इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। इसके साथ ही देश के माता-पिता को उनके बच्चों से जुड़ी एक सलाह भी दे डाली।
Nishikant Dubey on Dharmendra Pradhan resignation: भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ में मजबूत पकड़ रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस रेजिग्नेशन को भारत के इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। सांसद ने धर्मेंद्र प्रधान के कामकाजों को गिनाते हुए उनके कार्यकाल को याद किया। इसके साथ ही देश के माता-पिता को उनके बच्चों से जुड़ी एक सलाह भी दे डाली। जानिए उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा।
धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा किसी दबाव में नहीं दिया
झारखंड के देवघर में मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा- धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा किसी दबाव में नहीं दिया है। वह विद्यार्थी परिषद से यहां तक आए और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया। कैसे गुरुकुल परंपरा शुरू होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों के अपॉइंटमेंट होंगे। परीक्षापद्धति कैसे ठीक होगी। इन सभी स्तरों पर उन्होंने काम किया है।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण, निशिकांत दुबे
लेकिन विद्यार्थियों को एक कन्फ्यूजन लग रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन से ये फैसला लिया। जो भी फैसला लिया वह भारत के इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह के जनआंदोलन में मेरा सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को आंदोलन में मत छोड़िए। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तभी बन सकते हैं, जब वो घर पर पढ़ाई करेंगे।
शाह ने की कामकाज की तारीफ, ओवैसी ने बताई न्याय की जीत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा- भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, युवा एवं विद्यार्थीं हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह उन तमाम युवाओं की जीत है जो न्याय और संविधान के दायरे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने शनिवार को इस्तीफे का स्वागत करते हुए इसे "लोकतंत्र की जीत" बताया। इसके साथ ही जोर देते हुए कहा- अब "जवाबदेही" के बाद शिक्षा और शासन व्यवस्था में सुधार किए जाने चाहिए। 'कॉजपा' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह इस्तीफा लोकतांत्रिक विरोध की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने भीड़ से कहा, "वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।"
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्न पत्र लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शनिवार को जंतर-मंतर स्थित विरोध प्रदर्शन स्थल पर जश्न का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी नाचते-गाते, तिरंगा लहराते और 'वंदे मातरम' का उद्घघोष करते दिखे। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों को एक-दूसरे को गले लगाते और मंच पर देशभक्ति गीत 'चक दे, इंडिया' की धुन पर नाचते हुए देखा गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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