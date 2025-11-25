Hindustan Hindi News
रांची में ‘शोले’ के कई किस्से सुनकर दंग रह गए थे धर्मेंद्र, 2004 की वो यादगार मुलाकात

संक्षेप:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से उनके करोड़ों फैंस के साथ रांची का भाटिया परिवार भी भावुक हो गया, जिन्होंने वर्ष 2004 में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अपनी विनम्रता से उनके निमंत्रण पर नए होटल आकर मुलाकात की थी।

Tue, 25 Nov 2025 07:34 AM
बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ और हर दिल अजीज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने उनके करोड़ों प्रशंसकों के साथ-साथ रांची के भाटिया परिवार को भी भावुक कर दिया है। वर्ष 2004 में धर्मेंद्र एक राजनीतिक कार्यक्रम के सिलसिले में रांची आए थे। यह यात्रा भाटिया परिवार के सदस्यों के लिए आज भी एक अनमोल स्मृति है। व्यवसायी अश्विनी कुमार भाटिया बताते हैं कि उस समय उनका नया होटल बनकर तैयार हुआ था। धर्मेंद्र शहर में किसी अन्य स्थान पर ठहरे हुए थे, लेकिन एक औपचारिक मुलाकात के दौरान जब उन्हें होटल आने का निमंत्रण दिया गया, तो उन्होंने अपनी सहजता और विनम्रता दिखाते हुए तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। यह सादगी परिवार को आज भी याद है।

अंदाजा नहीं था कि उनके फैंस इतनी गहरी नजर रखते हैं

होटल पहुंचने पर अश्विनी, उनके छोटे भाई संदीप भाटिया, संजय भाटिया और आशीष भाटिया समेत परिवार के अन्य सदस्य व मित्रगण धर्मेंद्र से मिले। इस मुलाकात के दौरान, संदीप भाटिया ने फिल्म ‘शोले’ से जुड़ी कुछ दिलचस्प और बारीक जानकारियां धर्मेंद्र को सुनाईं। इसमें फिल्म में चलाए गए बुलेट का नंबर और फिल्म में धर्मेंद्र के एक ही परिधान (जींस) पहनने से जुड़ी बातें शामिल थीं। इन बारीकियों पर धर्मेंद्र खुद दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके फैंस इतनी गहरी नजर रखते हैं।

इसके बाद धर्मेंद्र ने कहा कि वह सभी के साथ ही खाना खाएंगे, और फिर सबने मिलकर साथ में भोजन किया। अश्विनी कुमार कहते हैं, वह दिन हमारे परिवार के लिए बेहद खास बन गया। यह यादगार पल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।

अभिनेता के निधन की खबर मिलते ही भाटिया परिवार की आंखों के सामने वह पुरानी तस्वीर कौंध उठी। वर्षों पुरानी वह सहज और यादगार मुलाकात आज फिर ताजा हो गई और सभी का मन भावुक हो उठा। अभिनेता भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन रांची में बिताए उनके वे सहज और यादगार पल आज भी दिलों में जिंदा हैं।

