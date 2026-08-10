Dhanbad News: बीएसएल में टेंडर दिलाने के नाम पर 17.86 लाख की ठगी
Dhanbad News: बोकारो के एक युवक ने पिंटू कुमार और बीएसएल के सीजीएम कुंदन कुमार के खिलाफ 17 लाख 86 हजार रुपए की ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिंटू ने विकास को झांसा दिया था कि बीएसएल में लेबर सप्लाई का टेंडर है, जिसमें निवेश लाभदायक होगा। आरोपियों ने पैसे लेने के बाद ठगी के सबूत भेजे और जान से मारने की धमकी दी।
Dhanbad News: बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) में लेबर सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा देकर बोकारो के एक युवक ने धनबाद बरटांड़ सूर्य विहार कॉलोनी निवासी विकास प्रसाद चौरसिया को 17 लाख 86 हजार रुपए का चूना लगा दिया। मामले में विकास ने रविवार को बोकारो सेक्टर-9 निवासी पिंटू कुमार और बीएसएल के कथित सीजीएम कुंदन कुमार के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस को दिए आवेदन में 59 वर्षीय विकास ने बताया कि पिंटू से उनकी मुलाकात धनबाद में एक शादी समारोह में हुई थी। पहचान के बाद पिंटू और उनके बीच फोन पर बातचीत होने लगी। पिंटू ने विकास को झांसा दिया कि बीएसएल ने लेबर सप्लाई का टेंडर निकाला है, जिसमें निवेश करने पर बड़ा मुनाफा होगा।
पिंटू ने विकास की मुलाकात कुंदन कुमार नामक व्यक्ति से कराई। कुंदन का परिचय बीएसएल के सीजीएम के रूप में दिया। इसके बाद कई किस्तों में विकास ने पिंटू के बैंक खाते में 12 लाख 86 हजार 814 रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही पांच लाख रुपए नकद भी दिया।पैसे लेने के बाद आरोपियों ने विकास के व्हाट्सएप पर टेंडर से जुड़ा जाली दस्तावेज भेजा। ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दिया। दबाव बनाने पर पिंटू ने एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। आरोपियों ने पांच मई को विकास के पुत्र को नया मोड़ बोकारो के पास घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। पिंटू ने कहा कि वह पहले भी मर्डर केस में 18 महीने जेल में रह चुका है और उसे जेल जाने का कोई डर नहीं है।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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