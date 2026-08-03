Dhanbad News: 50 लाख रुपए बकाया मांगा तो मारपीट, एफआईआर
Dhanbad News: धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में एक युवक अंकित यादव ने 50 लाख रुपए के कर्ज के लेनदेन को लेकर दिव्य शेखर पांडेय और उनकी मां पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। कर्ज वापस मांगने पर युवक को धमकी दी गई और उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले की जांच की है।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। सरायढेला थाना क्षेत्र के भुईंफोड़ मंदिर के पास पैसों के लेनदेन में एक युवक के साथ मारपीट की गई। बैंक मोड़ मिठू रोड गोप पथ निवासी अंकित यादव ने रविवार को सरायढेला थाना में लिखित आवेदन देते हुए दिव्य शेखर पांडेय और उनकी मां गायत्री पांडेय पर जानलेवा हमला करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। अंकित यादव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दिव्य शेखर पांडेय को दोस्ताना संबंध में 50 लाख रुपए कर्ज दिए थे। जब उन्होंने अपना कर्ज वापस मांगा तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपने घर से भगा दिया।
इससे पहले उनके खिलाफ पीएमओपीजी पोर्टल पर झूठी शिकायत की गई। हालांकि गोविंदपुर पुलिस ने जांच के बाद आरोप को गलत पाया। पुलिस की मौजूदगी में 31 जुलाई तक बकाया राशि लौटाने का करार हुआ था। जब वे रुपए मांगने गए तो भुईंफोड़ मंदिर के पास उनका गला दबा कर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। गायत्री पांडेय ने फोन पर धमकियां दीं। पुलिस ने उन्हें बचाया।
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