Dhanbad News: नुनुडीह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत नुनुडीह मोड़ के समीप रहने वाले 22 वर्षीय युवक रोहित मल्लिक ने रविवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर
Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत नुनुडीह मोड़ के समीप रहने वाले 22 वर्षीय युवक रोहित मल्लिक ने रविवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के एसएनएमसीएच भेज दिया। मृतक की मां शीला देवी ने बताया कि रात में रोहित खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया था। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे जब वह रोज की तरह नहीं उठा, तो उन्होंने आवाज दी। कमरे से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर जब दरवाजा तोड़ा गया, तो रोहित फांसी पर लटका हुआ मिला।
चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, रोहित के पिता स्वर्गीय लबु मल्लिक का पहले ही निधन हो चुका है। रोहित दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। वह डेकोरेटर में टेंट और लाइट आदि का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। इस घटना के बाद से मां शीला देवी, भाई मोहित और बहन रोहिणी का रो-रोकर बुरा हाल है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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